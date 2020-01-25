Китайским коронавирусом заразились уже 6 тысяч человек

В Китае число умерших от нового коронавируса достигло 132 человек, инфицированы 5974 человека, сообщает Xinhua. Общее число зафиксированных случаев заболевания во всем мире превысило шесть тысяч.

Ранее сообщалось о 4515 заболевших и 106 умерших.

В Японии и Германии накануне зарегистрировали первые случаи у людей, не ездивших в Китай. Диагноз также был подтвержден у пациентов в Южной Корее, Таиланде, Тайване, Сингапуре, США и нескольких других странах.