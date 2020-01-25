США испытают гиперзвуковые ракеты

Пентагон до конца 2020 года намерен осуществить минимум четыре тестовых запуска гиперзвуковых ракет в рамках военной программы. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на помощника главы Минобороны Майка Уайта.

По данным агентства, эти ракеты могут летать со скоростью, превышающей пятикратно скорость звука, и при этом маневрировать.

Также агенство сообщило, что 24 января глава Пентагона Марк Эспер назвал гиперзвуковое оружие ключевой частью «великого противостояния» с Китаем.