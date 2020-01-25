Франция и Испания оценили "сделку века" Трампа

"Франция приветствует усилия президента Трампа и внимательно изучит представленный им мирный план", - цитирует заявление дипведомства ТАСС. При этом в министерстве отметили, что любая инициатива по урегулированию конфликта должна соответствовать международному праву.

В свою очередь, МИД Испании также выразил готовность изучить предложенный администрацией Трампа план по урегулированию палестино-израильского конфликта, указав, что придерживаются существующих решений ООН по этому вопросу. Переговоры между израильтянами и палестинцами должны проводиться при поддержке международного сообщества, заключили в испанском внешнеполитическом ведомстве.

Президент США Дональд Трамп накануне объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования. Это признание суверенитета Израиля над уже существующими на палестинской территории еврейскими поселениями, отказ арабского государства от вооруженной борьбы. Также он предложил сделать "неделимый" Иерусалим столицей Израиля, а "Восточный Иерусалим" - столицей Палестины.