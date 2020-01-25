Минздрав о ситуации с коронавирусом в Азербайджане

В Азербайджане пока не зарегистрировано случая заражения коронавирусом, заявила заместитель директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Минздрава Афаг Алиева, передает Report.

По словам Алиевой, сейчас в стране наблюдается респираторная вирусная инфекция: "Встречающийся время от времени вирус гриппа – это подтвержденный сезонный грипп. Несмотря на это, министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал приказ о проведении профилактических мероприятий. Согласно приказу, всем медуправлениям министерства даны конкретные поручения".

Специалист порекомендовала гражданам "держаться подальше от мест массового скопления населения. Если рядом есть больные, следует избегать их. После прихода с улицы важно мыть рук с мылом и протирать их спиртом. В то же время, если кто-то обнаружит в себе какие-то признаки вируса, нужно сразу же обращаться к врачу".