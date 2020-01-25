Китайская авиакомпания приостановила полеты в Баку
Авиакомпания China Southern Airlines приостановила полеты по прямым пассажирским авиарейсам Гуанчжоу - Баку - Гуанчжоу, сообщает Trend со ссылкой на бакинский офис авиакомпании.
Сообщение на авиарейсе Гуанчжоу - Баку приостановлено до 29 марта текущего года. Точная дата возобновления полетов по данному рейсу неизвестна.
"Причины пока неизвестны. Об этом решении нам сообщили в China Southern Airlines в Китае", - сказал представитель компании.
Авиакомпания «Китайские Южные авиалинии» (China Southern Airlines Co., Ltd.) принадлежит государственному холдингу China Southern Air Holding, который специализируется на авиаперевозках.