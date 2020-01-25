Посол США в Азербайджане о смерти Коби Брайанта Минута молчания в Баку
Посол США в Азербайджане Ли Лиценбергер принял участие в сегодняшнем мероприятии, посвященном открытию в нашей стране юношеской лиги Национальной баскетбольной Ассоциации - Jr.NBA.
Встреча, на которой присутствовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, вице-президент НОК Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, президент Федерации баскетбола Азербайджана Надир Насибов, а также вице-президент НБА по работе с Европой, Африкой и Ближним Востоком Хесус Буэно Паскуаль, началась с минуты молчания в память о легендарном американском баскетболисте Коби Брайанте, погибшем в авиакатастрофе.
«Я как американец и баскетбольный болельщик не могу не помянуть знаменитого баскетбольного мастера Коби Брайанта, трагически погибшего в минувшее воскресенье, - начал свое выступление посол. – Меня, как и миллионы людей, шокировала новость о его смерти. Благодарю вас, что почтили память Коби минутой молчания. Начав свою карьеру в 1996 году, Брайант сыграл важную роль в популяризации NBA. Баскетбол потерял легенду…».