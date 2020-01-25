Россия и Китай начали вместе создавать вакцину от коронавируса

«Китайская сторона передала Российской Федерации геном вируса, что позволило нашим ученым в короткий срок разработать экспресс-тесты, дающие возможность в течение двух часов идентифицировать вирус в организме человека. Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», — цитируют Известия сообщение, опубликованное на официальной странице генконсульства в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что распространяется 2019-nCoV воздушно-капельным путем и через прикосновения. Инкубационный период у болезни довольно длительный, а симптомы похожи на грипп. По данным правительства КНР, на утро 29 января было подтверждено 5997 случаев заражения коронавирусом в Китае с учетом Гонконга, Тайваня и Макао, еще 65 случаев подтверждены в 15 других странах. 132 заболевших погибли. Прирост заболевания за сутки составил 32% (1459 человек). Летальность составляет 2,2 % (132 случая).