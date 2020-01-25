Кремль о введении в России должности верховного правителя

У президента России Владимира Путина нет никакой позиции по поводу инициативы о переименовании должности президента в верховного правителя. Об этом в среду, 29 января, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива», — отметил он.

Должность верховного правителя России была учреждена в 1918 году. Единственным человеком, который ее занимал, был адмирал Александр Колчак.