Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 30 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 3-6, днем 12-14, в Баку ночью 4-6, днем 12-14 градусов тепла.
Атмосферное давление понизится до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, западный ветер усилится.
Ночью температура воздуха составит от одного градуса мороза до трех градусов тепла, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.