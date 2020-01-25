Самолет из Казахстана долетел до Баку, но развернулся обратно

Самолет Embraer Е190-Е2 авиакомпании Air Astana не долетел из Нур-Султана до Баку из-за проблем с противообледенением.

«Рейс КС 113 по маршруту Нур-Султан-Баку вернулся с воздуха 24 января по технической причине (сбой в системе противообледенительного обдува крыла) и из-за отсутствия технической поддержки в аэропорту города Баку», - говорится в ответе авиакомпании Air Astana на официальный запрос МИА КазТАГ.

Отмечается, что «посадка прошла в штатном режиме».

«Возврат самолета не связан с коронавирусом», - заверили в пресс-службе авиакомпании.