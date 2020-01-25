Новые случаи заражения коронавирусом в Германии

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Баварии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на газету Abendzeitung.

Все трое - коллеги мужчины, у которого ранее был подтвержден коронавирус. Таким образом, пока в Германии насчитывается четыре подтвержденных случая заболевания. Пациенты изолированы в клинике в Мюнхене.

Заболевшие являются сотрудниками компании по поставке автомобильных запчастей Webasto. Руководство компании приняло решение временно закрыть офис, в котором те работали. Компания имеет более 50 филиалов, в том числе в Китае - 12, один из них находится в городе Ухань, откуда началось распространение вируса.