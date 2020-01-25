Цифры объема грузов, переваленных через порты Эстонии в декабре прошлого года, по сравнению с таким же месяцем 2018-го красноречивы: грузооборот вырос на 32,5 процента, до уровня 3,6 миллиона тонн. Самая крупная из гаваней в этой стране — Таллинн.

Эстонская экономика среди трех стран Балтии по-прежнему устойчиво лидирует. Одна из отраслей — морские порты и перевалка грузов через них — является для Латвии, Литвы и Эстонии приоритетной. Конкуренция «балтийских сестер» в ней острая. Тем не менее есть резервы для развития морских перевозок.

Если посмотреть на потоки погрузки и разгрузки по отдельности, то и тут данные впечатляют: объемы погрузки на суда за декабрь ушедшего года в сравнении с предыдущим увеличились на 31 процент (до 2,5 миллиона тонн), а объемы выгрузки возросли на 37,2 процента — до 1,1 миллиона тонн.

За весь 2019 год через порты этой страны были перевалены 37,6 миллиона тонн грузов. Объем грузооборота за год вырос на 4,47 процента.

Но не портами едиными держится экономика. Эстония недавно сообщила и о рекордном урожае сельскохозяйственной продукции: в этой отрасли рапортовали о более полутора миллионе тонн зерновых, 120 с половиной тысячах тонн картофеля, около 80 тысячах тонн овощей.

Интересно, что в нескольких районах сельскохозяйственные площади в последние гооды сократились, но тем не менее урожайность возросла.

Например, впервые за 8 лет овощей было собрано почти 25 тонн с гектара. Показатели сбора зерновых тоже внушительны: во многих районах Эстонии было сжато и намолочено от 3 до более 5 тонн с гектара.

Это говорит о том, что в такой маленькой стране, где плодородных земель не так много, крестьяне и фермеры используют максимально эффективные технологии возделывания земли и благодаря этому получают внушительные результаты своей деятельности.

Если говорить о морской отрасли соседей Эстонии, то Литва имеет один порт — Клайпедский с газовым терминалом, а также терминал в Бутинге, неподалеку от курортной Паланги. В Латвии крупных портов три — Рига, Лиепая и Вентспилс. По ним идет перевалка российской нефти, сыпучих грузов — казахстанского угля, зерна, калийных удобрений из Беларуси, немалую долю занимает перевозка контейнерных грузов, в том числе из Китая.

Конкуренция соседей не ослабевает. В чем-то лидирует Рижский порт, в чем-то его обходит Клайпеда. Преимущество же двух незамерзающих — Вентспилса и Лиепаи в нынешних погодных условиях сведено на нет.

Балтийские порты — важный узел в транспортном коридоре Восток-Запад. Несмотря на санкционную войну, на потерю части грузов из России в последние несколько лет, морские перевозки остаются наиболее экономически важным инструментом развития этих стран.

Новые показатели эстонских портов свидетельствуют о том, что нельзя недооценивать возможности самой северной из стран Балтии в гонке за заказы и прибыли.