Кадыров: «Надо выявить шайтанов, которые распространяют слухи»

Выступая на коллегии министерства внутренних дел по Чеченской республике, глава региона Рамзан Кадыров заявил, что "те, кто распространяет сплетни, он – враг номер один".

"Кто им помогает распространять сплетни? Чеченцы. Мы отвечаем за порядок, безопасность в нашем регионе. Надо выявлять тех шайтанов, которые распространяют слухи, сплетни", – сказал он, обращаясь к личному составу МВД по ЧР.

Кадыров посоветовал тем, кто поднимает шум из-за исчезновения людей, "присматривать за своими наркоманами".

"Мы живем в правовом государстве – Российской Федерации, у нас есть законы, конституции, – напомнил он. – Мы не нарушаем закон. Пригласили человека, беседуешь с ним два часа, оказывается, его задержали. Человек поехал в Пятигорск, проглотил несколько таблеток, не приходит в себя, несколько дней там находился, приехал потом домой, но до этого все пишут, мол, похитили, убили, верните, где вы и что вы. Лучше бы присматривали за своими наркоманами, чем обвинять нас во всех грехах", - сказал Кадыров.

"Они будут говорить, писать будут, внимания не обращайте, не комментируйте их, оставьте. Я их не считаю людьми. Я их считаю шайтанами – без чести, без религии, без морали. Чего хочет наш народ, и что мы должны делать ради народа, мы сами знаем. Это – благополучие, безопасность, процветание. Мы должны жить в дружбе, как одна не просто семья, а дружная семья, которая соблюдает все правила жизни", – заключил он.