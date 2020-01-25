Эрдоган США: либо самолеты, либо деньги

"Они либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то, ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем", - цитирует турецкого лидера телеканал NTV.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").