Эрдоган США: либо самолеты, либо деньги
США должны либо поставить Турции истребители F-35, либо вернуть деньги за них, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета, возвращаясь из Сенегала, сообщает РИА Новости.
"Они либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то, ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем", - цитирует турецкого лидера телеканал NTV.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").