Аятолла Хаменеи заговорил по-русски

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи завел аккаунт в Twitter на русском языке. "Во имя Аллаха милостивого, милосердного!" - говорится в первом сообщении, опубликованном на странице. Это сообщение также было размещено в англоязычном микроблоге верховного лидера Ирана.

В профиле Хаменеи говорится, что на странице будут публиковаться "новости, послания и выступления лидера Исламской революции". Там же размещена ссылка на сайт Хаменеи, где все материалы представлены на русском языке, сообщает РИА Новости.

Ранее Twitter временно заблокировал официальный аккаунт верховного лидера Ирана Али Хаменеи, в котором он публиковал информацию на английском языке. Помимо англоязычного Twitter-аккаунта, у Хаменеи также есть страницы на фарси, французском и арабском языках.