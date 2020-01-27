Найдено антитело, способное нейтрализовать опасный коронавирус

Одно из антител, открытых во время эпидемии атипичной пневмонии 2003 года, может нейтрализовать коронавирус 2019-nCoV. К такому выводу пришли китайские биологи. Об этом говорится в статье, опубликованной bioRxiv, передает Корреспондент.net.

"Антитело CR3022, нейтрализующее вирус SARS, очень активно присоединяется и к вирусу 2019-nCoV. При этом, что примечательно, более мощные антитела m396 и CR3014 не реагировали на вирус, что говорит об уникальной структуре белка, при помощи которого новый патоген заражает клетки человека", - пишут исследователи.

Это открытие, отмечают ученые из Института вирусологии Уханя и университета Фудань в Шанхае (Китай), позволяет надеяться на то, что вещество CR3022, в комбинации с другими антителами, способными соединяться с новым коронавирусом, позволит достаточно быстро создать первые действенные средства для лечения этой формы пневмонии и остановки эпидемии.

Сейчас китайские исследователи изучают образцы крови больных в надежде открыть другие антитела, которые будут соединяться с вирусом активнее, чем это делает CR3022.