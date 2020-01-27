Количество недовольных демократией достигло рекордного уровня

Ученые проанализировали результаты 3,5 тысячи опросов, в которых приняли участие четыре миллиона человек, и другие сведения о том, как менялись политические предпочтения и отношение граждан к институтам власти. Исследование охватывает 154 государства, данные брались с 1995 года, для некоторых стран — с 1970-х.

Число людей, недовольных демократической политикой в своих странах, достигло максимума почти за 25 лет, говорится в исследовании Центра будущего демократии Кембриджского университета. С 1995 по 2019 год показатель вырос с 47,9% до 57,5%.

Быстрее всего доля недовольных увеличивается в развитых странах, в том числе в США, где показатель вырос с середины 1990-х на треть. Больше всех политическая система устраивает жителей Северной Европы — среди граждан Дании, Швейцарии, Норвегии и Нидерландов недовольных меньше четверти.

В Великобритании данные с 1970-х годов показывают, что удовлетворение демократией стабильно росло в течение тридцати лет. Война в Ираке вызвала спад, а после референдума о выходе из ЕС показатель резко упал, и к 2019 году впервые с середины 1970-х большинство британцев были недовольны демократией.

Недовольство в мире начало расти с конца 1990-х. В первую очередь, исследователи связывают это с кризисом в 2008 году и потоком беженцев в 2015-м. Резкий рост начался в 2005-м, когда недовольных было 38,7%.

«Рост популизма может быть не столько причиной, сколько симптомом недуга демократии», — сказал один из авторов доклада.

В январе аналитики компании Edelman представили исследование, из которого следует, что 56% людей в мире согласны с утверждением о том, что капитализм приносит больше вреда, чем пользы (в России — 55%).