НАТО проводит курсы в Баку фото
Согласно Программе сотрудничества по индивидуальному партнерству на 2020 год между Минобороны Азербайджана и НАТО, мобильная учебная группа Командования объединенными силами НАТО в Брунсуме проводит в Баку учебные курсы на тему «Процесс планирования учений в НАТО».
Как сообщает пресс-служба оборонного ведомства, в ходе курсов, которые проводятся с участием военнослужащих из различных видов войск азербайджанской армии, представители НАТО представляют слушателям презентации по процессу планирования, проектирования, оценки операций, в том числе анализу данных в Североатлантическом альянсе и другим темам, а также проводят практические занятия в группах.