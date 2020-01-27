Так, в главное Следственное управление Госкомтаможни поступила информация о том, что некая женщина по имени Айнур намерена реализовать в Азербайджане крупную партию наркотиков, которые незаконно привезут из Ирана.

В результате успешных операций таможенников по 3 фактам было изъято и выведено из незаконного оборота свыше 10 кг наркотиков и большое количество сильнодействующих препаратов.

Немедленно созданная оперативная группа совместно с сотрудниками Главного управления МВД по борьбе с оборотом наркотиков провела операцию в парке, расположенном в комплексе AAF-Park в городе Хырдалан. В ходе операции была задержана Айнура Алибала гызы Мамедова, которая пыталась продать наркотики оперативнику, выступавшего в роли покупателя.

В ходе проверки у нее было обнаружено два пакета с наркотиками. В одном пакете находилось 4 кг 55 грамм опиума, в другом 4 кг 958 грамм гашиша.

Также более килограмма героина обнаружили сотрудники таможни на Билясуварском таможенном пункте. В частности, был досмотрен чемодан прибывшего из Ирана гражданина Пакистана Ахмада Калем Хана.

В ходе устного опроса Ахмад Калем Хан Ахмад заявил, что в его чемодане нет никаких предметов, в том числе и наркотиков, которые он укрыл от таможенного досмотра. Однако в ходе осмотра чемодана подозрения таможенников и оперативная информация нашли свое подтверждение – в стенках чемодана был обнаружен целлофановый пакет, в котором было 1 килограмм 118 граммов героина.