Турция вывезет азербайджанских студентов из Китая

«У нас есть информация, что в зоне распространения коронавируса в Китае находятся семь граждан Азербайджана». Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишут турецкие СМИ.

Турецкий министр подчеркнул, что граждан Азербайджана вывезет из Китая самолет, который прилетит в зону распространения опасного вируса для эвакуации граждан Турции.

«В скором времени из Турции в Китай вылетит самолет за находящимися там гражданами Турции. Азербайджанские студенты будут вывезены на этом же самолете. Об этом я говорил с президентов Реджепом Тайипом Эрдоганом. Азербайджанская сторона также проинформирована».