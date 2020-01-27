Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин поставил задачу минимизировать потери от распространения китайского коронавируса. На совещании о мерах по предупреждению инфекции он впервые прокомментировал эпидемию, передает ТАСС.

По словам российского лидера, специфика китайского коронавируса в том, что это новое явление. «И вопрос — насколько мы готовы к этому вызову», — сказал Путин. Он добавил, что российские власти делают все, чтобы неожиданности, которые возникают перед ними, не стали неожиданностями для граждан страны.

Эксперты считают, что китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий.

По состоянию на 28 января число жертв коронавируса превысило 100 человек. Всего заражены 4677 человек. Помимо Китая, больных обнаружили еще более чем в десяти странах.