Президент Израиля о "сделке века": всем придется пойти на уступки

По его словам, израильско-палестинский конфликт давно превратился в трагедию, которая длится годами. Но, поскольку другие глобальные конфликты были разрешены, "сделка века" тоже может положить конец этому противостоянию, пишет MIGnews.

"Вчера вечером в Вашингтоне мы увидели вещи, которые могут дать большую надежду. После долгих лет политического застоя Трамп представил план, который позволит двум народам возобновить диалог и двигаться к общему будущему", – сказал Ривлин, отметив, что это будет сделать непросто, потому обеим сторонам необходимо тщательно изучить мирный план, который потребует уступок.

"Но мы не должны сдаваться. Те, кто сдается, упускают шанс, и я отказываюсь это делать. Основой любого решения должна быть ценность человеческой жизни и вера в то, что "по другую сторону" живут люди, которые хотят жить, как и мы. У каждой стороны есть свои правда, тревоги и истины. Несмотря на трудности, мы должны принять решения, которые укрепят безопасность и стабильность, чтобы обеспечить процветание и рост для обеих сторон. Надеюсь, что этот план будет реализован с учетом этих принципов и приведет к улучшениям для всех нас", – подчеркнул Ривлин.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и Реувен Ривлин приняли участие в "часе памяти" в немецком Бундестаге, приуроченном к 75-летию освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц на территории оккупированной нацистами Польши.