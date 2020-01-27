Обновлен сайт www.rabita.az

Обновлен официальный сайт Информационно-вычислительного центра Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Содержание и дизайн сайта, функционирующего под доменом www.rabita.az, изменились.

На сайте имеется меню «Продукты», «Услуги», а также раздел «Медиа», где размещаются новости и пресс-релизы об Информационно-вычислительном центре. Кроме того, на сайте создан специальный раздел для использования платежной системы SmartPay и услуг системы регистрации мобильных устройств. В то же время есть ссылки на сайты e-imza.az, opendata.az, azdatacom.az, относящиеся к Информационно-вычислительному центру.

Сайт функционирует на азербайджанском и английском языках.

На сайте представлены разработанные специалистами ИВЦ семь услуг – э-подпись, SmartPay, SmartCell, AzDataCom, биллинговая система, портал открытых данных, создание веб-сайтов и мобильных приложений и 15 продуктов, доступных в настоящее время пользователям – AzDoc, э-кадр, э-архив, «Говорящая библиотека», единая система по продаже номеров, колл-центр Azcall, программа продаж Somar, услуга переноса мобильных номеров, система сбора штрафов, система контроля обращений, электронная система регистрации договоров, ABACUS (централизованная система пожертвований), Poçtap (система поиска утерянных документов), ARIS (автоматизированная система управления связью), система регистрации мобильных устройств (IMEI).

Информационно-вычислительный центр, действующий более 45 лет, разрабатывает новые решения, охватывающие многие области информационных технологий. ИВЦ также является цифровым оператором нескольких важных проектов в стране.