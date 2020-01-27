Странности вокруг азербайджанского самолета, «вылетевшего» в Турцию

Так, замминистра культуры и туризма Турции Сардар Чам поделился на своей странице в Twitter фотографией азербайджанского самолета, поблагодарив за помощь. Кроме того, глава области Коджаэли Мехмет Эллибеш провел 27 января собрание, где также поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь.

В социальных сетях была распространена информация о том, что в связи со страшным землетрясением в турецкой провинции Элязыг Азербайджан отправил в Турцию самолет с гуманитарной помощью. Информация сопровождалась фотографией самолета. И хотя она позже была официально опровергнута, в Турции многие поверили в нее.

«Благодарю все братские страны во главе с Азербайджаном за то, что прислали самолеты, не дожидаясь нашего обращения», - сказал он.

Однако позже пресс-служба МЧС Азербайджана опровергла эту информацию. «Эта информация распространена в социальных сетях. На самом деле такой шаг пока не предпринят. Если помощь будет отправлена, то общественность будет проинформирвана об этом», - говорится в заявлении.

Турецкая пресса проверила фото, и было установлено, что самолет, принадлежащий «Азербайджанским авиалиниям», совершил посадку в аэропорту Цюриха – Клотене 25 января 2018 года, автором фотографии является Пауль Бучродер. Привлекает внимание бортовой номер на хвосте самолета – «4K-A 107». Если произвести поиск по этому номеру, то выясняется, что принадлежащий AZAL Airbus A320-200 свой последний полет совершил 15 января 2020 года в ОАЭ. То есть ни во время землетрясения, ни после него этот самолет не приземлялся в Элязыг и не взлетал там. Получается, что заместитель министра культуры Турции и другие официальные лица сделали публикацию, поверив фейковой новости.