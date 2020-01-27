Странности вокруг азербайджанского самолета, «вылетевшего» в Турцию
В социальных сетях была распространена информация о том, что в связи со страшным землетрясением в турецкой провинции Элязыг Азербайджан отправил в Турцию самолет с гуманитарной помощью. Информация сопровождалась фотографией самолета. И хотя она позже была официально опровергнута, в Турции многие поверили в нее.
Так, замминистра культуры и туризма Турции Сардар Чам поделился на своей странице в Twitter фотографией азербайджанского самолета, поблагодарив за помощь. Кроме того, глава области Коджаэли Мехмет Эллибеш провел 27 января собрание, где также поблагодарил Азербайджан за оказанную помощь.
«Благодарю все братские страны во главе с Азербайджаном за то, что прислали самолеты, не дожидаясь нашего обращения», - сказал он.
Однако позже пресс-служба МЧС Азербайджана опровергла эту информацию. «Эта информация распространена в социальных сетях. На самом деле такой шаг пока не предпринят. Если помощь будет отправлена, то общественность будет проинформирвана об этом», - говорится в заявлении.
Турецкая пресса проверила фото, и было установлено, что самолет, принадлежащий «Азербайджанским авиалиниям», совершил посадку в аэропорту Цюриха – Клотене 25 января 2018 года, автором фотографии является Пауль Бучродер. Привлекает внимание бортовой номер на хвосте самолета – «4K-A 107». Если произвести поиск по этому номеру, то выясняется, что принадлежащий AZAL Airbus A320-200 свой последний полет совершил 15 января 2020 года в ОАЭ. То есть ни во время землетрясения, ни после него этот самолет не приземлялся в Элязыг и не взлетал там. Получается, что заместитель министра культуры Турции и другие официальные лица сделали публикацию, поверив фейковой новости.
Напомним, 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение, в котором погибли 40 и получили ранения 1607 человек. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Р.Т.Эрдогану и заявил, что Азербайджан готов оказать любую помощь Турции.