Стало известно о времени окончания «уханьского» вируса

Эпидемия в Китае, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, пойдет на спад в середине февраля, а завершится к концу марта, заявил представитель китайского правительства, передает Reuters.

Глава национальной группы экспертов, созданной для контроля и профилактики вируса, Джун Наньшань подтвердил это. «Примерно через 10 дней распространение вируса достигнет пика, а потом пойдет на спад», — отметил он в интервью газете «Жэньминь Жибао».

По его словам, самые эффективные методы для борьбы с эпидемией — это быстрое выявление болезни и изоляция. Наньшань также предложил внедрить специалистов по лечению тяжелых случаев заболевания в китайские больницы. Он считает, что это поможет спасти больше жизней, пишет «Лента.ру».

Всего от китайского вируса погибли 132 человек, заражены свыше шести тысяч.