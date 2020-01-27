Леонид Швец, автор haqqin.az 17:20

Инициатива, с которой выступили руководители США и Израиля, по их словам, представляет историческое решение палестинской проблемы и содержит последовательность шагов по созданию Палестинского государства. Казалось бы, вот он, долгожданный мир в регионе, где 70 лет непрерывно идет война. Но не тут-то было. Палестинские лидеры отказались присоединяться к плану через считанные минуты после его обнародования. В отличие от плана урегулирования, принятого в 1993 году в Осло, и так в результате и оставшегося на бумаге, в разработке нынешнего документа палестинская сторона вообще не принимала участие, а была поставлена перед фактом его существования. При этом главный разработчик инициативы, зять американского президента и его помощник Джаред Кушнер заявил, что это последний шанс палестинцев обрести свое государство. По сути это равнозначно заявлению «берите, что дают, иначе не получите и этого». И, похоже, в этот раз Вашингтон абсолютно искренен. Панькаться с палестинцами больше никто не намерен, все упущенные шансы – их собственная проблема.

Нетаньяху прямо сказал, что в Белом доме никогда еще не было такого верного друга Израиля, как сейчас. И, пользуясь особым расположением Вашингтона, Израиль максимально закрепил в предложениях собственную позицию: Палестина будет, если будет вообще, такой, как решит народ Израиля. В субъектности палестинцам отказано, и уже одно это снимает вопрос, будет ли поддержан план: ни от кого по ту сторону и не ждут поддержки, значит, ее и не будет. Совместная американо-израильская позиция закрепляет за Израилем уже контролируемые территории, включая поселения на Западном берегу реки Иордан. Взамен палестинцы получат два анклава в пустыне Негев недалеко от границы с Египтом. Иерусалим останется полностью под контролем Израиля, а палестинцы, если захотят, могут создать свою столицу в его восточных пригородах. Никакие силовые структуры новому «государству» не положены, и Израиль может выйти из договоренностей в любой момент, как только почувствует угрозу своей безопасности. Территориальные воды в районе сектора Газы тоже контролируются Израилем. О возврате палестинских беженцев речь вообще не идет, это предмет урегулирования с теми странами, где они находятся. Если палестинское руководство будет следовать предложенному плану, ему перепадет 50 миллиардов долларов в ближайшие десять лет на развитие местного бизнеса и социальной инфраструктуры. А нет – значит, нет. Больше всего это похоже на ультиматум, и нельзя сказать, что для его предъявления нет оснований. За долгие годы конфликта палестинцы заметно утомили мир и регион своей воинственной несговорчивостью и развившейся привычкой жить на содержании международных благотворительных фондов. Показательно, что на объявлении совместного плана в Вашингтоне присутствовали представители Омана, Бахрейна и ОАЭ. Не было никого от Египта и Саудовской Аравии, между которыми традиционно союзные отношения, но известны чрезвычайно тесные отношения Джареда Кушнера и самого Трампа с саудовским руководством. Спонсоры палестинского движения за независимость демонстрируют готовность отойти от процесса.