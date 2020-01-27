Самолетам разрешили летать над Ираном
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сняло рекомендации избегать любых полетов над Ираном. Об этом сообщается на сайте агентства, передает ТАСС.
Накануне состоялось заседание интегрированной группы ЕС по оценке рисков авиационной безопасности для обсуждения последней информации, касающейся безопасности полетов над Ираном, по итогам которого ранее вынесенные агентством и комиссией ЕС рекомендации в качестве меры предосторожности избегать перелетов были сняты.
Также отозваны рекомендации, касающиеся запрета авиаперевозок над территорией Ирака.
Ранее EASA из-за инцидента с украинским самолетом рекомендовало избегать полетов над Ираном.