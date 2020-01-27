Сегодня, 29 января, ранним утром в Масаллинском районе скончалась 16-летняя Фатима Гамбарова, которую родители две недели назад выдали замуж. Умершая девушка до этого не жаловалась на здоровье. Информацию в беседе с haqqin.az подтвердил и представитель ИВ района по административной территории Гасанлы Везир Гусейнов. По словам чиновника, тело умершей девушки в настоящее время отправлено на экспертизу для того, чтобы установить причины смерти.

«Мы беседовали с родителями Фатимы и официально обратились в правоохранительные органы в связи с этим фактом. Родители совершили самоуправство, выдав девочку в таком возрасте замуж. Но у меня нет сведений, что она чем-то болеет», - сказал Везир Гусейнов.

К тому же, чиновник не верит в убийство Фатимы Гамбаровой.

«Она вышла замуж 17 дней назад. Что за это время могло произойти и кто с ней враждовал?», - сказал он.

Жители села Хошчобанлы в беседе с корреспондентом haqqin.az сказали, что Фатима Гамбарова болела.

«Насколько мы знаем, у нее была какая-то болезнь. Ее никто не убивал. Экспертиза это докажет, наверное», - сказали они.

Мужем малолетней невесты был житель села Хошчобанлы 19-летний Иман Мамедов.

В Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей началась проверка по факту смерти 16-летней девушки после свадьбы. Об этом haqqin.az заявил заведующий Отделом информации и аналитических исследований Госкомитета Эльгюн Сафаров.

По его словам, в настоящее время сотрудники Госкомитета совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят расследование по факту смерти девушки.

«С нашей стороны проверку проводит мониторинговая комиссия. Все мероприятия осуществляются совместно с правоохранительными органами. К процессу привлечены юрист и психолог. Итоги проверки будут доведены до сведения общественности», - сказал представитель Госкомитета.

Он напомнил, что в Азербайджане создан мониторинговый механизм по защите прав детей.

«Мы еще раз заявляем, что любое насилие или жестокое обращение с детьми недопустимы и что такие лица обязательно должны быть привлечены к ответственности по закону. Согласно законам Азербайджана и международным конвенциям, особенно Конвенции о правах детей, лица, не достигшие совершеннолетия, считаются детьми, и привлечение детей к браку – недопустимо. За это предусмотрена уголовная ответственность», - сказал представитель Госкомитета.