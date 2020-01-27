Хуситы атаковали объекты Saudi Aramco

Правящие на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили о нанесении ракетных ударов по объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco и двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства, а также по "чувствительным объектам", удаленным от границы с Йеменом, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление вооруженных сил хуситов, размещенное в Telegram.

"В ответ на воздушные вражеские атаки ракетные и военно-воздушные силы провели крупные операции по нанесению ударов по объектам Saudi Aramco в Джизане и аэропортам в Абхе и Джизане, а также по саудовской военной базе в Хамис Мушит и чувствительным целям в глубине саудовской территории большим числом ракет и беспилотников", - говорится в сообщении хуситов.