29 января в 11:00 в Центральную больницу Масаллинского района было доставлено с признаками насилия тело 16-летней жительницы села Хошчобанлы Фатимы Гамбаровой. На основании этой информации, сотрудники прокуратуры и полиции Масаллинского района совместно осмотрели место происшествия.

Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, поступившим в редакцию haqqin.az.

В ходе осмотра тела Фатимы Гамбаровой с участием судебно-медицинского эксперта на нем были обнаружены повреждения в области шеи тела, задней части правой руки, а также в области спины.

Согласно первичному заключению судебно-медицинского эксперта, девушка погибла в результате удушения.

По факту смерти 16-летней Фатимы Гамбаровой в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (Преднамеренное убийство) УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

В ходе неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, профессионально проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры района, было установлено, что в результате семейного конфликта Фатиму Гамбарову задушил Иман Мамедов, за которого она вышла замуж две недели назад.

Иман Мамедов был задержан в качестве подозреваемого, и в ходе первичного допроса, проведенного в присутствии его защитника, признался в совершении преступления.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по делу.

Об этой трагической истории наши читатели могут прочитать в заметке нашего собкора по этой ссылке - "В Масаллы 16-летнюю девушку выдали замуж. Спустя две недели она умерла".