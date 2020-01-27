Программисты бесплатно создали сайт, на который чиновники хотели выделить $17,5 млн

Согласно информации, несколько дней назад Минтранс опубликовал договор с компанией Asseco Central Europe о разработке ресурса по продаже в интернете разрешений на проезд по платным дорогам. Такие талоны сейчас можно приобрести только на АЗС. Стоимость работ оценили в 17,5 миллиона долларов, пишет телеканал «Мир».

Минтранспорта Чехии заказало у местной компании интернет-сайт для продажи разрешений на проезд по скоростным автотрассам за 17,5 миллиона долларов. Однако группа программистов посчитала эту сумму чересчур завышенной и всего за два дня написала весь код, передав сайт чиновникам абсолютно бесплатно, пишет газета Mladá fronta Dnes.

Согласно контракту, компания пообещала не только создать портал, но и сотрудничать с Минтрансом в течение четырех лет после запуска ресурса, который наметили на 1 января 2021 года.

Между тем спустя несколько дней после публикации контракта глава IT-компании Actum Digital Томаш Вондрачек предложил создать сайт для Минтранса бесплатно. «Мы хотим доказать, что заключать контракты на 17,5 миллиона долларов - это абсурдно, когда несколько программистов могут сделать то же самое за выходные», - рассказал он.

После разгорелся скандал, и глава Минтранса Чехии Владимир Кремлик лишился своего поста. Компания Asseco Central Europe заявила о готовности расторгнуть контракт, так как скандал с договором навредил ее репутации.

Вондрачек организовал хакатон (форум для разработчиков) в офисе своей компании, пригласив всех желающих подать заявку на участие. В результате из 300 человек отобрали 60 лучших. Программисты за выходные создали рабочий сайт fairznamka.cz для продажи электронных разрешений на проезд по шоссе. В настоящее время портал работает в тестовом режиме. Он еще не подключен к государственной системе, но имитирует все необходимые функции.