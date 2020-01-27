Лучший арбитр Азербайджана будет судить матч чемпионата Греции

Отдел спорта

Бригада ведущего азербайджанского футбольного рефери Алияра Агаева получила приглашение от Федерации футбола Греции для обслуживания матча чемпионата этой страны между командами «Панатинаикос» и ПАОК.

Игра 22-го тура состоится 2 февраля в Афинах. Помогать Агаеву будут лайнсмены Зейнал Зейналов и Аким Амирали.

ПАОК на сегодняшний день с 52 очками является лидером греческой Суперлиги. У «Панатинаикоса» 34 очка, и он идет на 4-й позиции, уступая «Олимпиакосу» и АЕК.

Напомним, в прошлом сезоне бригада Алияра Агаева отсудила матч ПАОК - «Атромитос».

251 просмотров