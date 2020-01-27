Лучший арбитр Азербайджана будет судить матч чемпионата Греции
Бригада ведущего азербайджанского футбольного рефери Алияра Агаева получила приглашение от Федерации футбола Греции для обслуживания матча чемпионата этой страны между командами «Панатинаикос» и ПАОК.
Игра 22-го тура состоится 2 февраля в Афинах. Помогать Агаеву будут лайнсмены Зейнал Зейналов и Аким Амирали.
ПАОК на сегодняшний день с 52 очками является лидером греческой Суперлиги. У «Панатинаикоса» 34 очка, и он идет на 4-й позиции, уступая «Олимпиакосу» и АЕК.
Напомним, в прошлом сезоне бригада Алияра Агаева отсудила матч ПАОК - «Атромитос».