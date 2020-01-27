В «Бермудском треугольнике» нашли пропавший сто лет назад корабль

В «Бермудском треугольнике» нашли торговое судно SS Cotopaxi, которое пропало 100 лет назад, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на команду морских археологов.

Согласно информации, судно покинуло порт Чарльстона (американский штат Южная Каролина) 29 ноября 1925 года и направилось к Кубе. Однако до места назначения корабль не добрался, судьба экипажа осталась неизвестной.

Недавно археологи занялись изучением записей страховых агентов SS Cotopaxi и установили, что пропавшее торговое судно отправляло сигналы о бедствии 1 декабря 1925 года. Кроме того, ученые нашли информацию о том, что 35 лет назад у побережья города Сент-Огастин в штате Флорида был обнаружен неизвестный корабль, но тогда никто не мог предположить, что это и есть SS Cotopaxi. Эксперты сопоставили старые и новые данные, и подтвердили данный факт.