Лукашенко поручил начать переговоры о нефти с Казахстаном

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти.

«Глава государства Александр Лукашенко указом №27 уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», – сообщило БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что конфликт между Россией и Беларусью произошел якобы из-за желания Москвы продавать Минску нефть по цене выше мировой. Он также заявил, что российская сторона закрывает свой рынок продуктов питания.