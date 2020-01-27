На свободу выпустили живое генетическое оружие

Ученые Корнеллского университета в Нью-Йорке (США) испытали в полевых условиях генетически модифицированную капустную моль Plutella xylostella, которая задумывалась как оружие против вредителей сельскохозяйственных растений. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи выпустили на свободу живых самцов моли, которые, спариваясь с самками, передают потомству ген, препятствующий выживанию женских особей гусениц. Периодический выпуск генетически модифицированных насекомых влияет на размножение вредителей в диких условиях. Ген закрепляется в популяции и через несколько поколений приводит к полному исчезновению моли.

Предварительные исследования, проведенные в теплицах, показали, что выпуск самоограничивающейся линии насекомых эффективно подавляют популяцию вредителей и предотвращают развитие устойчивости к инсектициду.

Такая технология называется генным драйвом (gene drive) и позволяет быстро распространить измененный человеком ген среди животных или растений. Ученые также хотят использовать этот метод для сокращения или уничтожения популяции малярийных комаров путем уменьшения их плодовитости.