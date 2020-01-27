Партия Brexit продолжит рушить ЕС

Следующими странами, которые покинут Евросоюз, станут Дания, Польша и Италия. Об этом накануне окончательного голосования Европарламента по Brexit заявил британский депутат Европарламента, лидер партии Brexit Нейджил Фарадж, пишет Deutsche Welle.

Политик, агитирующий за выход Великобритании из ЕС с 1992 года, пообещал продолжить работу по уничтожению Евросоюза. «Я хочу, чтобы он был разрушен», — сказал Фарадж.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал билль о выходе страны из состава Евросоюза 24 января. Он отметил, что подпись предвещает новую главу в истории страны.