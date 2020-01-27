Китайский вирус добрался до Финляндии

В Финляндии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.

Отмечается, что заболевшая является туристкой из китайской провинции Ухань. Также известно, что женщине 32 года, она покинула КНР пять дней назад.

Диагноз путешественнице был поставлен в центральной больнице Лапландии.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, в Китае вирусом заразились более шести тысяч человек. От 2019-nCoV погибли уже 133 человека.