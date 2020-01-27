В Украине возбудили дело против Порошенко и Обамы

В отношении Петра Порошенко в Украине возбудили дело о коррупции. В нем упоминаются имена экс-президента США Барака Обамы, экс-президента Украины Петра Порошенко, а также бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, передает ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Рената Кузьмина.

«НАБУ возбудило дело против Порошенко и Обамы за хищение и легализацию украденных средств международной финансовой помощи», — написал Кузьмин в своем Telegram-канале. Однако к посту он приложил копию уведомления от НАБУ, датированного 20 января, в котором идет речь о начале расследования в рамках этого дела.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует изучить факты, предоставленные адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.