Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Президент Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар, осужденную в России за хранение и контрабанду гашиша. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Об освобождении 25-летней гражданки еврейского государства российского лидера просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Израиля Реувен Ривлин.
Как писала газета The Times of Israel, возможно, Иссахар будет освобождена во время визита Биньямина Нетаньяху в Москву, куда он, как ожидается, отправится прямиком из Вашингтона после переговоров с президентом США Дональдом Трампом по плану ближневосточного урегулирования. Нетаньяху, Ривлин и мать Иссахар ранее обсуждали с Путиным возможность помилования израильтянки. Встреча израильского премьера с российским лидером запланирована на 30 января, говорили в Кремле.