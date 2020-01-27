Президент Беларуси Александр Лукашенко нашел замену российской нефти — он поручил правительству организовать поставки из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Глава государства Александр Лукашенко уполномочил правительство на проведение переговоров с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Беларусь, а также по проекту соглашения и на его подписание при достижении договоренности в пределах одобренного проекта», — говорится в сообщении.

Подробности возможного соглашения между Минском и Нур-Султаном не приводятся. Ранее Лукашенко заявлял, что Россия не дает согласия на транзит казахстанской нефти в Беларусь через свою территорию. Президент называл такую ситуацию странной.