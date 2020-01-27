Трамп обсудил смертельный вирус с Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп обсудил проблему распространения смертельного коронавируса 2019-nCoV с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.
Трамп отметил, что Соединенные Штаты очень тесно сотрудничают с Китаем. «Сейчас мы связаны борьбой с распространяющимся вирусом», — подчеркнул американский лидер.
28 января сообщалось, что число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки возросло на четверть. Скончались еще 25 человек.