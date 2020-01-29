UFC стал жертвой хакеров
Аккаунты Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в социальных сетях Instagram и Twitter были взломаны хакерами. Об этом сообщает BloodyElbow.
На обеих страничках появились новые публикации, согласно которым ответственность за взлом возложила на себя группировка OurMine. «Привет, это снова OurMine. Поскольку в мире беда с интернет-безопасностью, мы снова в деле. Сегодня вас ждут новости. UFC, обращайтесь к нам, поможем устранить данную проблему», — данный пост появился в Twitter и вскоре был удален. Комментарии от UFC, который стал жертвой хакеров, пока не поступали.