Сирийские военные освобождают окрестности Идлиба

Двадцать семь населенных пунктов в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешли на сегодняшний день под контроль правительственных войск САР.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешли двадцать семь населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни", - рассказал он.