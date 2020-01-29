записал Джейхун Наджафов 29 января 2020, 22:07

Версия о том, что американцы приложили руку к распространению коронавируса в КНР, - абсолютный бред утверждает американский политолог Леон Вайнштейн. Комментируя муссируемые в социальных сетях интернета и озвученные некоторыми российскими политиками слухи о том, что коронавирус мог попасть в Китай из секретных лабораторий США, Вайнштейн заявил haqqin.az, что в самих Штатах есть другая, диаметрально противоположная информация о причинах китайской эпидемии.

Отметим, что глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что распространение в Китае опасного коронавируса 2019-nCoV является провокацией США. По его словам, «американцы боятся, что им не удастся Китай обогнать или хотя бы вровень быть». По словам Вайнштейна в средствах массовой информации США есть другая, диаметрально противоположная информация о причинах эпидемии в Китае. «По данным американцев, вирус просочился из Уханьской национальной лаборатории по биобезопаности, где изучают опаснейшие бактерии, включая коронавирусы, и проводят эксперименты на диких животных. Причем власти Китая существование этой лаборатории не скрывали. Некоторые источники утверждают, что лаборатория в Ухане фактически предназначена для создания биотехнического оружия. После эпидемии «атипичной пневмонии» в 2017 году американские специалисты предупреждали об угрозе утечки вирусов из Уханьской лаборатории , так как стандарты безопасности там недостаточные», - указывает политолог. Что касается версии о том, что американцы могли забросить вирус и тем самым повлиять на экономику Китая, то с точки зрения Вайнштейна, «нет ничего глупее, чем вот таким образом стараться повлиять на чужую экономику».

На сегодняшний день любые инфекции распространяются в экспонентном режиме через авиаперелеты, миграцию и др. Китай уже давно живет не в эпоху строительства Великой Китайской стены. Существует огромный трафик китайцев в США и американцев в Китай. Инкубационный период 2019-nCoV достигает 10 дней. За это время заразившийся, но без каких-либо симптомов короновируса человек мог не только прилететь из Китая в США, но и проехать от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. «А потому забросить вирус в КНР было бы выстрелом в собственную ногу...», - считает американский эксперт. По мнению Вайнштейна, эпидемия короновируса никак не повлияет на мировую экономику и, в частности, экономику Поднебесной. Непродолжительное время это будет сказываться на стоимости акций лишь компаний по туризму и некоторых других. Но зато взлетят акции медицинских компаний, госпиталей и т.д. Вайнштейн считает, что при современных возможностях медицины, санитарно-эпидемиологических служб вспышка коронаровируа будет в скором времени локализована и ликвидирована. Это не бубонная чума, от которой в средневековой Европе не было спаса и треть население континента погибла. Как бы СМИ разного рода слухами не накаляли бы страсти, очередного крушения мира не будет, сказал он. «США для Китая один из важнейших экономических партнеров. Америка - самый большой рынок для китайцев и в то же время США - самый большой поставщик различных товаров, в частности энергоносителей, в Китай. С января 2021 США будут обеспечить до 19% энергических запросов Китая», - отметил политолог.