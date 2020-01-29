Встреча глав МИД Азербайджана и Армении при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ в Женеве продолжилась семь часов. Об этом написала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева на своей странице в Twitter.

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Завершилась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана – Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова, в Женеве. Об этом пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян сообщила в среду на своей странице в Facebook.

В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с урегулированием карабахского конфликта.

Переговоры прошли при посредничестве и с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ – Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как отметила Нагдалян, встреча продолжится в четверг, 30 января.