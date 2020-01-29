США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания попали в санкционный список США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.
Восемь россиян и одна компания попали в санкционный список США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин.
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