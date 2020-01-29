ПАСЕ подтвердила полномочия России
Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия России в полном объеме. В ходе голосования за проголосовали 96 депутатов, против — 44, еще 7 депутатов воздержались, пишет «Европейская правда».
При этом ПАСЕ отклонила предложение представителей Украины и стран-партнеров, которые предлагали ограничить полномочия РФ. Однако Ассамблея согласилась добавить норму, указывающую, что «Крым незаконно присоединен к РФ», и напомнила об обязательствах РФ выполнить требования принятых после 2014 года резолюций.
Ранее стало известно, что россиянин Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.