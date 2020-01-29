Хуситы обстреляли нефтяные объекты Саудовской Аравии

Движение хуситов, поддерживаемое Ираном и контролирующее север Йемена, заявило о нанесении ракетных ударов по объектам государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая после выхода на биржу в конце прошлого года стала самой дорогой в мире, сообщает Reuters.

По заявлению хуситов, они обстреляли не только объекты Saudi Aramco, но также аэропорты в саудовских городах Абха и Джизан и военную базу королевства. Когда именно была проведена атака, не уточняется.

Нынешние удары стали не первыми — в сентябре объекты Saudi Aramco уже подвергались ракетным обстрелам и частично были разрушены. Тогда ответственность за атаку взяли на себя хуситы, однако США обвинили Иран, что спровоцировало рост напряженности в отношениях между странами.

После проведения процедуры IPO (выхода на биржу) в конце 2019 года Saudi Aramco стала самой дорогой компанией мира по рыночной капитализации — уже на второй день торгов ее стоимость превысила два триллиона долларов.