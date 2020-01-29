Борьба за выход на ЧМ-2020: Азербайджан проиграл Хорватии

Выступающая в этом квартете сборная Азербайджана провела первый матч, в котором ей противостояли хозяева – команда Хорватии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хорватов.

Первый гол был забит на 4-й минуте Лукой Перичем, а второй мяч на 38-й минуте на счету Франко Йеловчича, который поразил пустые ворота сборной Азербайджана, так как наша команда пошла на риск, заменив вратаря на пятого полевого игрока.

В другом матче группы «С» Россия разгромила Словакию – 7:1.

Уже сегодня Азербайджан проведет второй матч – против россиян. Игра начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Лишь победитель группы получит прямую путевку на чемпионат мира. 2-е место в нашей группе позволит сыграть в стыковых матчах против 2-й команды группы «D», в которой сыграют Чехия, Казахстан, Румыния и Словения.

Финальная стадия чемпионата мира пройдет в Литве (Каунас, Вильнюс, Клайпеда) с 12 сентября по 4 октября.