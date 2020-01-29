Google закрыл свои офисы в Китае из-за коронавируса

Компания Google продлила за пределы отмечающихся праздников (Китайского Нового года) закрытие своих офисов в КНР на фоне вспышки коронавируса. Об этом, как передает РИА Новости, сообщило интернет-издание Verge.

Представитель Google пояснил порталу, что таким образом соблюдаются инструкции правительства КНР. Сотрудникам Google, которые выезжают из Китая по какой-либо надобности, а также сотрудникам, чьи родственники недавно приехали из Китая, предписывается работать из дома не менее 14 дней.

Помимо четырех офисов в континентальном Китае, будут закрыты представительства в Гонконге и Тайване.

Ранее Apple и Facebook ограничили поездки своих сотрудников в Китай. Американские авиакомпании United и American начали отменять регулярные рейсы в КНР из-за падения спроса.